Пятно на Умбозере стало постепенно светлеть

Вода окрашивается в естественный цвет.

Пятно бирюзового цвета на Умбозере стало постепенно светлеть. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в экстренных службах по Мурманской области.

Цветность воды на озере Умбозеро приближается к естественному окрасу экстренные службы по региону

Напомним, что мутное пятно появилось в акватории Мурманской области на прошлой неделе. Оно распространилось на территорию в более 250 квадратных метров. Предположительно источником загрязнения стала заброшенная шахта, относящаяся к ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат". На данный момент предприятие является банкротом.

Из-за неприятной ситуации вода в Умбозере стала окрашиваться примерно в 15-20 метрах от берега. Эксперты взяли пробы воды в реке Вуоннемйок, которые показали превышение алюминия в 67 раз, а железа - в три раза.

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Видео: Телекомпания ТВ-21. Мурманск