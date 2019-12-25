В Ленобласти заметили птицу, которую считали исчезнувшей

Вид занесен в Красную Книгу.

В пятницу вечером, 22 мая, Охотнадзор Ленобласти сообщил в соцсетях, что в Тихвине заметили птицу, чей вид занесен в Красную Книгу и считался исчезнувшим.

Канадская казарка, по всей видимости, отбилась от стаи. Отмечается, что видимых повреждений на особи нет. Сейчас за ней наблюдают.

Канадская казарка - самая крупная птица среди представителей казарок, ее длина может достигать 110 см, вес – 6,5 кг, а размах крыльев – 1,8 сообщили в ведомстве.

Птицу легко отличить от других: у нее черная шея и характерное белое пятно на шее и щеках.

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Фото: "Охотнадзор/47" / Вконтакте