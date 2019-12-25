  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти заметили птицу, которую считали исчезнувшей
Сегодня, 15:55
79
smirenny

В Ленобласти заметили птицу, которую считали исчезнувшей

0 0

Вид занесен в Красную Книгу.

В пятницу вечером, 22 мая, Охотнадзор Ленобласти сообщил в соцсетях, что в Тихвине заметили птицу, чей вид занесен в Красную Книгу и считался исчезнувшим. 

Канадская казарка, по всей видимости, отбилась от стаи. Отмечается, что видимых повреждений на особи нет. Сейчас за ней наблюдают. 

Канадская казарка - самая крупная птица среди представителей казарок, ее длина может достигать 110 см, вес – 6,5 кг, а размах крыльев –  1,8 

сообщили в ведомстве. 

Птицу легко отличить от других: у нее черная шея и характерное белое пятно на шее и щеках.

Ранее мы писали, что с жителями Петербурга поделились фотографиями новорожденного зубра.

Фото: "Охотнадзор/47" / Вконтакте

Теги: канадская казарка, красная книга, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии