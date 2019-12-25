Днем воздух в городе прогреется до +8…+10 градусов.

Пятницу петербуржцы проведут в компании дождей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, "Северная столица окажется под влиянием очередного, надвигающегося с запада, циклонического вихря". Именно он и станет причиной облачной и дождливой погоды в городе. Также вихрь удержит температурный фон на 5-6° выше положенных по климату значений.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +8…+10 градусов. В город нагрянет юго-восточный с переходом на юго-западный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/c. Атмосферное давление будет активно падать и составит 747 мм рт. ст. – показатели ниже нормы.

Ранее Piter.TV изучил, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

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