Пятница в Петербурге пройдет преимущественно без осадков

Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в пятницу в Северной столице будет тепло и сухо. Об этом сообщили синоптики из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днев в Петербурге ожидается, что столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов. Осадков в Северной столице не ожидается.

Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

Ранее мы сообщали о том, что реализацию проекта парка "Тучков буян" могут отложить на год.

Фото:pixabay