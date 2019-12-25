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Пятница в Петербурге пройдет преимущественно без осадков
Сегодня, 16:28
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IRINA_CHALKINA

Пятница в Петербурге пройдет преимущественно без осадков

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Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в пятницу в Северной столице будет тепло и сухо. Об этом сообщили синоптики из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днев в Петербурге ожидается, что столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов. Осадков в Северной столице не ожидается. 

Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

Ранее мы сообщали о том, что реализацию проекта парка "Тучков буян" могут отложить на год.

Фото:pixabay

Теги: погода, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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