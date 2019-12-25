В пятницу в Петербурге ожидается до +18 градусов тепла

Будет сухо, но пасмурно.

В пятницу, 2 октября, в Петербурге будет по-прежнему тепло, но пасмурно. При этом при переменной облачности осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Грядущей ночью температура воздуха опустится до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, востока со скоростью 2-7 м/с. Местами порывы могут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что Петербург ждет аномальная погода в октябре.

Фото: Piter.TV