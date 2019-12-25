Петербург ждет аномальная погода в октябре

Первая половина месяца будет теплой, во второй наступят первые заморозки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать петербуржцам в октябре. По словам специалиста, этот месяц в городе будет теплым, аномалия составит почти два градуса, что выше нормы. Об этом пишет ТАСС.

В первой половине октября значительных осадков не ожидается. В ближайшие дни температура воздуха прогреется до +15…+18 градусов, затем опустится до +10…+15 градусов днем и +5…+10 градусов ночью.

Первые заморозки придут в Петербург во второй половине месяца. В это время в городе похолодает до +4…+9 градусов днем и +1…+6 градусов ночью. В отдельные ночи столбики термометров могут опускаться до -1…-3 градусов.

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