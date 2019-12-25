В Петербурге и-за пандемии число безработных выросло почти в восемь раз

Наибольший рост безработных зафиксирован в мае — июне.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Северной столице в восемь раз стало больше безработных. Об этом сообщает РБК.

По словам директора Центра занятости населения Петербурга Юлии Гороховой, с начала года в городе 133 701 петербуржец признан безработным, из них 123 224 человек потеряли работу во время пандемии. Отмечается, что самый большой прирост безработных зафиксирован в мае — июне. Тогда каждую неделю на учёт ставили 3–4 тысячи петербуржцев.

При этом в городе не было массовых увольнений. Чаще всего компании переводили сотрудников на простой или сокращали часы работы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 285 человек.

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