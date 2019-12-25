В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 285 человек

Из городских больниц выписали 143 человека.

За последние сутки в России подтвердили 8 945 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2426 (27,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 285 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 75. За последние сутки подтверждена смерть 169 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 22 человек.

За последние сутки из больниц выписано 5 985 пациентов, в том числе 143 человек в Петербурге и 26 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV