День России в Петербурге выдастся сухим и теплым

Днем температура воздуха поднимется до плюс 19-21 градусов.

В пятницу, 12 июня, в Петербурге ожидается теплая и сухая погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до плюс 19-21 градусов. Осадков не будет. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 767 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что погода готовит для россиян "арктическое вторжение".

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