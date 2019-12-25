Пятница в Ленобласти будет солнечной

В регионе ожидается малооблачная погода.

В пятницу, 26 июня, в Ленинградской области прогнозируют малооблfчную погоду и жару до +32 градусов. об этом сообщила пресс-служба данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночная температура составит от +13 до +18 градусов. Недалеко от водоемов днем столбик термометра остановится до +24 градусов. Ветер ожидается западный и юго-западный. Порывы ночью составят от 2 до 7 м/с, днем - от 6 до 11 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что в пятницу 9 районов Ленобласти останутся без электричества.

Фото: Pixabay