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Пятница в Ленобласти будет солнечной
Сегодня, 13:46
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Пятница в Ленобласти будет солнечной

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В регионе ожидается малооблачная погода.

В пятницу, 26 июня, в Ленинградской области прогнозируют малооблfчную погоду и жару до +32 градусов. об этом сообщила пресс-служба данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночная температура составит от +13 до +18 градусов. Недалеко от водоемов днем столбик термометра остановится до +24 градусов. Ветер ожидается западный и юго-западный. Порывы ночью составят от  2 до 7 м/с, днем - от  6 до 11 м/с. 

Ранее мы рассказали о том, что в пятницу 9 районов Ленобласти останутся без электричества.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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