В пятницу 9 районов Ленобласти останутся без электричества

В нескольких населенных пунктах будет проводить работы "Ленэнерго".

В пятницу, 26 июня, в девяти районах Ленинградской области на время пропадет электричество в связи с проведением плановых работ ПАО "Ленэнерго". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, свет отключат на следующих территориях:

Бокситогорский район (с 09:00 до 17:00) - Лукинская, Лить, Дерева, Врачево, Бередниково, Яковлево, М. Ручей, Орловский шлюз, Труфаново, Ульяновщина, Старина, Борисово, Бороватая, Журавлево ½;

Волосовский район (с 09:00 до 17:00) – Каськово;

Всеволожский район (с 08:00 до 17:00) - Сертолово, Черная речка, Порошкино, Янино-1, Юкки, Мяглово.

Выборгский район (с 10:00 до 16:00) - Камышевка (частично).

Гатчинский район (с 08:00 до 18:00) - Рябизи, Межно, Покровская (Павловское шоссе), Тихковицы, Ляды, Рождественно (Большой проспект), Шаглино, Белогорка, Веккелево, Вайялово, Дружноселье.

Ломоносовский район (с 09:30 до 18:00) - Гостилицы (частично), Шировоково, Юрьево, Виллози, Пикколово, Кузнецы, Кавелахта, Санино, Большая Ижора, Аннино, Пески, Горбунки, Нижняя Бронна.

Приозерский район (с 10:00 до 17:00) - Сосново (уЗеленая, Ленинградская, Пушкинская, Осенняя улицы, Ленинградский переулок), Севостьяново (частично), Проточное, Яркое.

Тихвинский район (с 09:00 до 18:00) - Ново-Андреево, Тумище, Прогаль, Октябренок, Харагеничи, Нюрговичи, Берег;

Тосненский район (с 08:00 до 18:00) - Ям-Ижора, Тельмана.

Ранее мы рассказали о том, что сегодня свет отключат в 12 региональных районах.

Фото: Pixabay