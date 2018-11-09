Теперь в здании будет проводиться реконструкция.

В доходном доме Вавельберга появится пятизвездочная гостиница. Он находится на пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы. "Переквалификацию" здания одобрили в Главгосэкспертизе Петербурга. Об этом 19-го июня сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь в доходном доме проведут противоаварийные, отделочно-строительные и реставрационные работы. Они нужны для того, чтобы сохранить конструктивно-архитектурные элементы, фасады и исторические интерьеры, а также адаптировать здание под гостиничный комплекс.

В нем будет 79 гостиничных номеров. Их разместят со второго по пятый этажи и в мансарде. На первом этаже обустроят административно-служебные помещения и ресторан, во внутреннем дворе будет атриум со светопрозрачным перекрытием.

Доходный дом Вавельберга был построен в 1911-1912 года. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Банковский мост открыли после реставрации.

Фото: gge.ru