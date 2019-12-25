Во время пожара в частном доме под Выборгом погибла 5-летняя девочка

Причиной возгорания, предположительно, стало замыкание неисправного обогревателя.

В понедельник, 12 апреля, в Выборгском районе Ленобласти произошла трагедия. Во время пожара в частном доме в СНТ "Дружба" под Выборгом погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о возгорании поступила в 20:06. Пожар произошел в одноэтажном жилом деревянном доме на улице 5-я Дружная. Причиной возгорания, предположительно, стало замыкание неисправного обогревателя.

Из горящего дома госпитализировали двух людей – женщину и 5-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

По факту случившегося следственный отдел Выборга возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Фото: Piter.TV