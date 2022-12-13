Пятилетний петербуржец проглотил зеркало на приёме у стоматолога

Мальчик проходит обследование медиков.

Во время приёма стоматолога в клинике на Парашютной лице в Петербурге произошёл неприятный инцидент. Пятилетний пациент проглотил зеркало во время осмотра. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным издания, происшествие случилось вечером воскресенья. 39-летняя мать пострадавшего рассказала, что её маленький сын заплакал во время процедуры. Выяснилось, что часть инструмента отсоединилась и попала ребёнку в желудок.

Пострадавший проходит медицинское обследование.

Ранее стало известно о состоянии мальчика, едва не утонувшего в яме для полива огорода в посёлке Тельмана.

Фото: Pxhere