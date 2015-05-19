Пятилетий мальчик не вернулся домой с прогулки на проспекте Косыгина

Полиция просит сообщить очевидцев, если они его видели.

Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга разыскивает пропавшего пятилетнего Вячеслава Смагина. Ребенок ушел гулять на детскую площадку из дома №33, корпус 1 по проспекту Косыгина сегодня около 14:20 и не вернулся домой.

Приметы: рост около 122 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, темно-карие глаза. Был одет в синие джинсы, голубую куртку, синюю шапку и черные ботинки. При себе имел красный самокат.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 02, 112 или в ближайшее отделение полиции.

