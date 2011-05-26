Пятиклассница из Колпино не вернулась домой после прогулки

Девочка была одета в темно-синюю с разноцветными цветами ветровку, темные лосины и черные кроссовки.

В ночь на 2 сентября в полицию Петербурга обратилась 34-летняя жительница Колпино и заявила о пропаже 11-летней дочки, ученицы 5 класса. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам матери, 1 сентября в 12:45 девочка вышла из дома на Заводском проезде, чтобы погулять. Обратно школьница не вернулась.

Последний раз ее видели в темно-синей с разноцветными цветами ветровке, темных лосинах и черных кроссовках. Заявление о пропаже поступило в 2 часа ночи 2 сентября.

Приметы: рост 143 см, глаза темные, волосы темно-русые, телосложение плотное.

Ранее мы писали, что пропавшая в Пушкинском районе 10-летняя девочка нашлась.

Фото: Piter.TV