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Пропавшая в Пушкинском районе 10-летняя девочка нашлась
Сегодня, 14:30
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Пропавшая в Пушкинском районе 10-летняя девочка нашлась

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Ребенка искали 16 волонтеров почти сутки.

Сегодня, 29 августа, в Петербурге команда волонтеров из объединения "Лиза Алерт" нашла 10-летнюю девочку, которая пропала накануне. Школьница не появлялась дома со вчерашнего дня. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Девочку искали  с раннего утра. Территорию Пушкинского района прочесали 16 волонтеров.

Информация о том, где была все это время школьница, уточняется. Сведения о состоянии ее здоровья не поступали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку.

Фото: Pexels

Теги: лиза алерт, пропал ребенок, пушкин
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Кошелев Дима
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