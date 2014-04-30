В Петербурге разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

Школьница ушла из дома вчера, 28 августа, и до сих пор не вернулась.

Поисковики отряда "Лиза Алерт" уже сутки ищут в Петербурге девочку, которая ушла из дома накануне, 28 августа, и не вернулась. Об этом сообщили в группе добровольческого объединения в "ВКонтакте".

По данным волонтеров, ребенок был одет в голубой спортивный костюм и черные кроссовки. С более точным описанием внешности школьницы можно ознакомиться на портале "Лизы Алерт".

Любую информацию о местонахождении девочки просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Смоленской области нашли живой полуторагодовалую малышку, которую искали четыре дня.

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