  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:33
145
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Смоленской области нашли живой полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня

0 0

В Смоленской области нашли живой годовалую девочку, которая пропала четыре дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Ребенка нашли в лесу, в четырех километрах от дома ее семьи. Девочку госпитализировали. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. 

Для оказания необходимой помощи в из Смоленска в Темкинский районт выехал реанимобиль, а из Москвы отправили вертолет. 

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

 

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Попов Димка
Сегодня 21:08

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии