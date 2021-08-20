В Смоленской области нашли живой полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня

В Смоленской области нашли живой годовалую девочку, которая пропала четыре дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Ребенка нашли в лесу, в четырех километрах от дома ее семьи. Девочку госпитализировали. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Для оказания необходимой помощи в из Смоленска в Темкинский районт выехал реанимобиль, а из Москвы отправили вертолет.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации