В Смоленской области нашли живой полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня

В Смоленской области нашли живой годовалую девочку, которая пропала четыре дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
Ребенка нашли в лесу, в четырех километрах от дома ее семьи. Девочку госпитализировали. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Для оказания необходимой помощи в из Смоленска в Темкинский районт выехал реанимобиль, а из Москвы отправили вертолет.
Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
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