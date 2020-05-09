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Пятый пакет санкций против России согласовали постпреды ЕС
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Пятый пакет санкций против России согласовали постпреды ЕС

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Ограничения предусматривают запрет импорта угля и запрет на поставку оружия в Россию.

В четверг, 7 апреля, пятый пакет санкции против России согласовал Евросоюз. В него вошли военные, бизнесмены и журналисты. Это следует из заявления делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции.

Ограничения предусматривают запрет импорта угля и запрет на поставку оружия в Россию. Также есть запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом. 

Для окончательного оформления санкций запустят письменную процедуру утруждения. Предполагается, что список опубликуют в официальном журнале ЕС в пятницу. После этого они вступят в силу. 

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Фото: pexels
 

Теги: евросоюз, запрет, ограничения, пакет санкций
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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