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Пятеро ополченцев ЛНР убили при нападении украинских диверсантов
Сегодня, 19:17
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Пятеро ополченцев ЛНР убили при нападении украинских диверсантов

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Голубовское.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в пятницу, 11 июня, украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В результате было убито пять ополченцев. Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Голубовское. Сообщается, что напала на пост диверсионная группа  отдельного центра специальных операций "Запад". 

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае приглашения в Минск следователей из ЛНР будет ответная реакция со стороны Украины. По его словам Украина не хочет прямого противостояния с Белоруссией. Однако у страны, по его словам, есть возможность "сделать больно" тем, кто сотрудничает с ополченцами.

Фото: pixabay 

 

 

Теги: лнр, убийство ополченцев
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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