Пятеро неизвестных подрались с сотрудниками продуктового магазина на Лиговском проспекте

Злоумышленника все же удалось сбежать.

Драка завязалась в "Магните" на Лиговском вечером 5 августа. В распоряжении Piter.tv оказались видео с камер наблюдения.

По предварительным данным, пятеро неизвестных пытались пронести товар и не заплатить за него. Помешать злоумышленникам пытались сотрудники, после чего агрессоры напали на них. Одну из работниц повалили на пол.

Остановить группу мужчин не удалось, они убежали в сторону станции метро "Обводный канал". Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что нападение из-за арбузов в Пушкине привело к уголовному делу.

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Видео: Piter.tv