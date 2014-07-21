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Пятеро неизвестных подрались с сотрудниками продуктового магазина на Лиговском проспекте

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Злоумышленника все же удалось сбежать.

Драка завязалась в "Магните" на Лиговском вечером 5 августа. В распоряжении Piter.tv оказались видео с камер наблюдения. 

По предварительным данным, пятеро неизвестных пытались пронести товар и не заплатить за него. Помешать злоумышленникам пытались сотрудники, после чего агрессоры напали на них. Одну из работниц повалили на пол. 

Остановить группу мужчин не удалось, они убежали в сторону станции метро "Обводный канал". Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что нападение из-за арбузов в Пушкине привело к уголовному делу. 

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Видео: Piter.tv

Теги: драка, кража, магазин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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