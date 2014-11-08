Нападение из-за арбузов в Пушкине привело к уголовному делу

Злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой" после нападения на продавца арбузов в Пушкине. Подозреваемого поместили 5 августа в изолятор временного содержания, узнал Piter.tv.

Как мы ранее писали, 4 августа в поселке Лесное города Пушкин (магазин "Овощи и Фрукты") мужчина, угрожая пистолетом продавцу, пытался похитить два арбуза. Продавец оказал сопротивление, после чего злоумышленник выстрелил в его сторону около 10 раз, а затем скрылся на "Тойоте". По предварительным данным, за рулем находилась его жена.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, он получил ранение от пневматического пистолета. 5 августа было возбуждено уголовное дело, тогда же задержали подозреваемого.

Фото: Pixabay