В Пушкине мужчина ранил продавца из пистолета из-за двух арбузов

Он хотел украсть их, но продавец оказал сопротивление.

В Пушкинском районе Петербурга мужчина попытался украсть из магазина два арбуза и ранил продавца. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 4 августа в поселке Лесное города Пушкин (магазин "Овощи и Фрукты") мужчина, угрожая пистолетом продавцу, пытался похитить два арбуза. Продавец оказал сопротивление, злоумышленник выстрелил в его сторону около 10 раз из предмета похожего на пистолет, и скрылся. Пострадавший с непроникающим ранением грудной клетки слева, правой лопатки, передней брюшной стенки, правого предплечья в удовлетворительном состоянии был госпитализирован.

Оперативно был задержан 53-летний подозреваемый. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был также госпитализирован с жалобами на боли в теле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно еще один мужчина открыл огонь по пассажирскому автобусу на Народного Ополчения.

Фото: Piter.tv