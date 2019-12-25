Пятеро мигрантов полсуток насиловали землячку в квартире в Коломягах

Утром 6 мая в полицию обратилась сама пострадавшая – 38-летняя уроженка Узбекистана.

В Приморском районе приезжая из Средней Азии подверглась групповому насилию со стороны своих земляков. Об этом стало известно Piter.TV.

Утром 6 мая в полицию обратилась сама пострадавшая – 38-летняя уроженка Узбекистана. По ее словам, примерно с восьми вечера 5 мая и до семи утра 6 мая в квартире по Коломяжскому проспекту ее избивали и насиловали двое неизвестных и трое малознакомых мужчин.

Двоих подозреваемых задержали у дома 18 по Коломяжскому проспекту, мужчины 22 и 28 лет не работают, в России находятся нелегально. За совершение преступления также разыскиваются граждане Узбекистана 28-ми и 30-ти лет. Личность пятого насильника еще устанавливается.

Возбуждены уголовные дела по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

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Фото: Piter.TV