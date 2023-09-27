Общий ущерб превысил 5,5 млн рублей.

Пятерых жителей Хабаровского края обвиняют в незаконной рубке новогодних елей. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Противоправная деятельность группы людей была пресечена сотрудниками уголовного розыска краевой полиции осенью 2022 года. Не имея специальных документов на вырубку леса, жители региона вырубили более 1 тысячи деревьев. Общий ущерб превысил 5,5 млн рублей.

Организатором незаконной вырубки деревьев выступил 47-летний местный житель, который привлек к делу четырех подельников. Они вели торговлю через объявления на интернет-порталах и в мессенджерах. В настоящее время ведется расследование уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Подольске полицейские вернули владельцу похищенный квадроцикл.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА