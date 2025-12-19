Задержанный признался в содеянном.

Житель Хабаровского края уличен в незаконной вырубке ясеня, ореха и лиственницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, незаконная рубка лесных насаждений произошла на территории Хехцирского лесничества. Неизвестные спилили девять деревьев разных пород: ясень, орех и лиственница. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила более миллиона рублей.

Сотрудники полиции установили, что к противоправному деянию причастен 42-летний житель поселка Хехцир. Задержанный признался в содеянном. По его словам, у него была лицензия на вырубку насаждений на делянке, которая располагается на значительном удалении от его места проживания. В связи с этим он решил спилить деревья в более удобном для него наделе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году в Ленобласти проведут кадастровую оценку почти 1,5 млн земельных участков.

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю