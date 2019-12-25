  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пять поездов прибыли в Петербург с опозданием из-за поломки под Чудово
Сегодня, 12:01
58
Arinablinova

Пять поездов прибыли в Петербург с опозданием из-за поломки под Чудово

0 0

Техническую неисправность уже устранили.

В понедельник утром, 4 мая, из-за технической неисправности на участке железной дороги недалеко от Чудово пять поездов прибыли в Северную столицу с опозданием. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Из-за поломки на некоторое время пришлось остановить поезд №140, который спешил из Брянска, а также поезда: № 12 (из Белгорода), №5 (из Москвы), №132 (из Ижевска) и поезд №36, который выехал из Адлера.

В настоящее время движение поездов на проблемном участке осуществляется в штатном режиме. 

Ранее мы писали, что житель Ленобласти "заминировал" поезд.

Фото: Pixabay

Теги: задержка, поезда, поломка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии