Пять поездов прибыли в Петербург с опозданием из-за поломки под Чудово

Техническую неисправность уже устранили.

В понедельник утром, 4 мая, из-за технической неисправности на участке железной дороги недалеко от Чудово пять поездов прибыли в Северную столицу с опозданием. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Из-за поломки на некоторое время пришлось остановить поезд №140, который спешил из Брянска, а также поезда: № 12 (из Белгорода), №5 (из Москвы), №132 (из Ижевска) и поезд №36, который выехал из Адлера.

В настоящее время движение поездов на проблемном участке осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти "заминировал" поезд.

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