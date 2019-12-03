В Ленобласти пьяный мужчина "заминировал" поезд

Взрывные устройства не были обнаружены.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 2 мая в полицию поступил звонок с информацией о подготовке взрыва на железной дороге в д. Ушаки.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия: никаких взрывчатых веществ не было.

Ложный вызов поступил от пьяного мужчины. По его словам, информацию о минировании он получил от знакомого.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что ложную рассылку о минировании разослали в родильные дома Петербурга.

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