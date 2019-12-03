  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти пьяный мужчина "заминировал" поезд
Сегодня, 11:31
516
ruzannar

В Ленобласти пьяный мужчина "заминировал" поезд

0 0

Взрывные устройства не были обнаружены.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 2 мая в полицию поступил звонок с информацией о подготовке взрыва на железной дороге в д. Ушаки.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия: никаких взрывчатых веществ не было.

Ложный вызов поступил от пьяного мужчины. По его словам, информацию о минировании он получил от знакомого.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что ложную рассылку о минировании разослали в родильные дома Петербурга.

Фото: Pixabay

Теги: анонимная угроза взрыва, борьба с терроризмом, ложный вызов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Королева Светлана
Сегодня 12:00

Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашла где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ----  http://zacita.2sms.ru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии