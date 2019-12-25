Пять петербургских вузов получат специальную часть гранта программы "Приоритет-2030"

Цель программы состоит в сформировании более 100 прогрессивных современных университетов.

В пятницу, 8 октября, в Смольном сообщили Piter.tv, что вузы Петербурга получат специальную часть гранта программы "Приоритет-2030".

Программа является самой масштабной в истории страны программой господдержки и развития университетов. Ее цель состоит в том, чтобы в 2030 году сформировать более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Базовую часть гранта в размере 100 млн рублей уже получили 11 вузов, во втором этапе также победили еще 5 вузов города. В списке оказались ИТМО, политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский горный университет (исследовательское направление), а также государственный морской технический университет и ЛЭТИ (отраслевое направление).

Ранее мы писали, что в Петербурге появится исследовательский центр искусственного интеллекта.

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