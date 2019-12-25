Пять российских пенсионерок впервые стали мамами после 60 лет

Еще 23 женщины в возрасте родили во второй и третий раз.

В 2019 году пять россиянок в возрасте старше 60 лет стали впервые мамами. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

За указанный период времени второго ребенка родили еще 14 пенсионерок. У шести женщин старше 60 лет появился третий ребенок, у трех – четвертый.

Заведущая лабораторией имени Плеханова Елена Егорова отметила, что рождаемость детей среди зрелых мам растет из года в год. Это говорит о развитии медицины и репродуктивных технологий в целом. По большей части (около двух третей) – это вторые и последующие дети, рожденные при использовании ЭКО и суррогатного материнства.

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