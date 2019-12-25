В больнице Петербурга уничтожили вакцину от гриппа на 270 тысяч рублей

Неизвестное лицо списывало вакцину и при этом отчитывалось, что пациенты привиты.

В СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №86" выявили факт незаконного уничтожения вакцины от гриппа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что с августа по декабрь 2019 года неизвестное лицо списывало и уничтожало ампулы вакцины от гриппа. При этом человек отчитывался, что пациенты привиты. В частности, он заявил, что прививки сделаны 1400 людям.

За указанный период времени было уничтожено 1408 ампул препарата "Совигрипп" и 67 ампул препарата "Ультрикс". Городской поликлинике был причинен ущерб в размере 267 938 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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