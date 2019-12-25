  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В больнице Петербурга уничтожили вакцину от гриппа на 270 тысяч рублей
Сегодня, 8:32
61
Alena_Zinovieva

В больнице Петербурга уничтожили вакцину от гриппа на 270 тысяч рублей

0 0

Неизвестное лицо списывало вакцину и при этом отчитывалось, что пациенты привиты.

В СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №86" выявили факт незаконного уничтожения вакцины от гриппа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что с августа по декабрь 2019 года неизвестное лицо списывало и уничтожало ампулы вакцины от гриппа. При этом человек отчитывался, что пациенты привиты. В частности, он заявил, что прививки сделаны 1400 людям.

За указанный период времени было уничтожено 1408 ампул препарата "Совигрипп" и 67 ампул препарата "Ультрикс". Городской поликлинике был причинен ущерб в размере 267 938 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Путин рассказал, в каком роддоме родился.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от гриппа, поликлиника, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии