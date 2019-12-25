Путин рассказал, в каком роддоме родился

О своем месте рождения президент вспомнил в беседе с врачами Мариинской больницы.

В ходе встречи президента России с медицинскими работниками перед главной государства с рассказом о своей работе в Мариинской больнице выступила семья врачей из Петербурга.

Владимир Путин попросил уточнить, не находится ли эта больница на Литейном проспекте. Врачи ответили утвердительно, а глава государства рассказал, что родился в "Снегиревке" – роддоме имени профессора В. Ф. Снегирева на улице Маяковского, поэтому ему знакомы эти места.

Президент пожелал успехов семье врачей и поздравил с наступающим Днем медицинского работника. Праздник в России отмечают 21 июня.

Ранее мы сообщали о том, что президент России распорядился продлить до конца года выплаты медикам за борьбу с COVID-19. Об этом Владимир Путин также сообщил на встрече с медицинскими работниками.

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