Пять новых локомотивов поступило на ОЖД в первом полугодии

Новые тепловозы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией.

Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Локомотивы произведены на Брянском машиностроительном заводе, имеют двигатель мощностью 1200 л.с., оборудованы электрическим тормозом и микропроцессорной системой управления и диагностики.

Новые тепловозы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, установками климат-контроля, виброустойчивыми креслами машиниста, холодильниками, устройствами для подогрева пищи.

Также на ОЖД 25 пожарных поездов готовы к оперативной работе в жаркий сезон.

Фото: Telegram / Спб-Главный