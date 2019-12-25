На ОЖД 25 пожарных поездов готовы к оперативной работе в жаркий сезон

В арсенале каждого пожарного поезда находятся две цистерны с водой объемом 120 тонн, пенообразователи, насосная станция, мотопомпы, переносная электростанция, необходимый запас инструмента.

Пожарные поезда на ОЖД готовы к оперативной работе в жаркий сезон. В пожароопасный период специальные железнодорожные составы находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В арсенале каждого пожарного поезда находятся две цистерны с водой объемом 120 тонн, пенообразователи, насосная станция, мотопомпы, переносная электростанция, необходимый запас инструмента. Составы оснащены достаточными запасами топлива, обеспечены продовольствием для личного состава и могут работать в автономном режиме до трех суток. На круглосуточное дежурство привлекаются по 6 человек в каждом поезде.

На Октябрьской железной дороге сформировано 25 пожарных поездов, которые несут боевое дежурство во всех регионах.

Фото: Telegram / Спб-Главный