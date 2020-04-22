Пять клубов АПЛ планируют возобновить тренировки в мае

Остальные участники чемпионата пока не оглашали свои планы.

По информации издания The Mirror, пять клубов чемпионата Англии по футболу (АПЛ - прим,) хотят в ближайшее время возобновить тренировочный процесс.

"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм" - эти клубы планируют вернуться к тренировкам, начиная с 9 мая. Остальные участники АПЛ пока не оглашали свои планы.

7 мая Правительство Великобритании проведет совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба прерванных из-за эпидемии коронавируса спортивных турниров.

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок. На данный момент в турнирной таблице первое место занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка после 29 игр.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня.

Видео: YouTube / Chelsea Football Club