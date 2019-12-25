Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения.

В ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадало пять человек. Авария произошла в 9-м часу утра 10-го ноября, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент с участием двух легковых автомобилей случился на 5 км трассы "Сойкино-Малая Ижора". По неизвестным причинам водитель "Киа" выехала на встречную полосу, где столкнулась со "Шкодой".

Среди пострадавших также есть два ребенка ― 2016 и 2018 годов рождения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ж/д переезде на трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK