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Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области
Сегодня, 12:02
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Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области

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Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения.

В ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадало пять человек. Авария произошла в 9-м часу утра 10-го ноября, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент с участием двух легковых автомобилей случился на 5 км трассы "Сойкино-Малая Ижора". По неизвестным причинам водитель "Киа" выехала на встречную полосу, где столкнулась со "Шкодой".

Среди пострадавших также есть два ребенка ― 2016 и 2018 годов рождения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ж/д переезде на трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение. 

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

Теги: встречная полоса, дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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