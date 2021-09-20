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Пять человек погибли при стрельбе по судебным исполнителям в Алма-Аты

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Подозреваемый задержан полицией.

Пять человек погибли при стрельбе по судебным исполнителям в Алма-Аты. Об этом рассказали казахстанские журналисты. По информации от СМИ огонь открыл местный житель, которого уже удалось задержать. Он обезврежен. В числе погибших есть двое полицейских. Согласно данным, полученным от пресс-службы регионального департамента правоохранительных органов города, инцидент с выстрелами произошел во время исполнения судебного решения о выселении из частного дома. Стрельбу начал мужчина 1967-го года рождения. Он проявил агрессию и начал стрелять по приставам и участковым.

Студентка в Перми рассказала, как скрывалась от стрелка.

Видео: Telegram/РУПОСТ

 
Теги: алма-ата, казахстан, стрельба, судебные приставы
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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