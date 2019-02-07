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Пять больниц Петербурга получили сообщения о минировании
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

Пять больниц Петербурга получили сообщения о минировании

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Опасных предметов не обнаружили.

Накануне неизвестные сообщили о заминировании пяти больниц и одного здания телеканала. Подробности инцидента Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Днем 22-го июля полицейские получили сообщение от том, что в пяти медучреждениях планируется взрыв. Среди них отправитель указал Областную детскую клиническую больницу, Клиническую больницу Святителя Луки, НИИ акушерства и гинекологии, роддом №18 и Детскую городскую больницу №22. 

В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуировать персонал и пациентов не стали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: заминирование, ложный акт терроризма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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