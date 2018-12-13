Пять автомобилей столкнулись "паровозиком" в Парголово

В субботу, 25 мая, стало известно о ДТП в поселке Парголово на севере Петербурга. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент.
На Колхозной улице столкнулись сразу пять автомобилей – минивэн, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi и Peugeot. Причем по информации нашего корреспондента,виновником аварии стал водитель минивэна, который врезался сзади в Hyundai.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работает полиция.
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Видео: Piter.TV
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