У "Лахта Центра" загорелся автобус с рабочими

Видео инцидента поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании у дома №2 по Лахтинской улице поступило в 7:18 часов утра. У транспортного средства выгорел моторный отсек и частично обгорел салон.

Информации о пострадавших нет. Спустя час после сообщения пожар был потушен. В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники и восемь пожарных личного состава МЧС.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как у моста в Петербурге обнаружились последние "моржи".

Видео: vk.com/spbtoday