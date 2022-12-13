Пять "Метеоров" построят для речного флота Петербурга

Сегодня водные маршруты в Петербурге обслуживают более 20 скоростных судов, их средний возраст более 40 лет.

Глава Петербурга Александр Беглов обсудил проекты в сфере безопасности городского транспорта и развития системы "Умный город" с гендиректором и конструктором АО "НПП "Радар ммс" Георгием Анцевым.

Сегодня водные маршруты в Петербурге обслуживают более 20 скоростных судов, их средний возраст более 40 лет. Речной флот требует обновления. Александр Беглов

В декабре 2022 года губернатор и руководство "Радар ммс" обратились к Владимиру Путину с просьбой поручить правительству рассмотреть возможность предоставления Петербургу инфраструктурного бюджетного кредита на приобретение пяти судов "Метеор 120Р".

На встрече Беглов и Анцев обсудили возможные сроки поставки новых теплоходов, а также детали предоставления инфраструктурного бюджетного кредита.

Фото: пресс-служба Смольного

