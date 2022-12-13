Пять "Метеоров" построят для речного флота Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов обсудил проекты в сфере безопасности городского транспорта и развития системы "Умный город" с гендиректором и конструктором АО "НПП "Радар ммс" Георгием Анцевым.
Сегодня водные маршруты в Петербурге обслуживают более 20 скоростных судов, их средний возраст более 40 лет. Речной флот требует обновления.
Александр Беглов
В декабре 2022 года губернатор и руководство "Радар ммс" обратились к Владимиру Путину с просьбой поручить правительству рассмотреть возможность предоставления Петербургу инфраструктурного бюджетного кредита на приобретение пяти судов "Метеор 120Р".
На встрече Беглов и Анцев обсудили возможные сроки поставки новых теплоходов, а также детали предоставления инфраструктурного бюджетного кредита.
Фото: пресс-служба Смольного
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