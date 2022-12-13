Петербург намерен получить федеральное финансирование на строительство пяти "Метеоров"

Детали по предоставлению городу инфраструктурного кредита проработают в Минпромторге.

Северная столица в ближайшее время рассчитывает привлечь инфраструктурный кредит из федеральной казны на развитие водного транспорта. На эти средства город закупит 5 судов нового поколения "Метеор 120Р". Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Поручение по проработке деталей финансирования направил в Минпромторг президент РФ Владимир Путин. Просьба главе государства от города и гендиректора компании "Радар ммс" Георгия Анцева поступила еще 12 декабря. Предполагается, что "Метеоры" будут курсировать по маршрутам в сторону Петергофа, Кронштадта и фортов.

Глава города добавил, что за счёт кредита закупка метеоров произойдёт в кратчайшие сроки.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделил почти 100 млн рублей на бесплатные лекарства от ковида.

Фото: Telegram / Александр Беглов