Молодого автомобилиста из Петербурга оштрафовали и оставили без водительских прав за пьяную езду

За прошлый год приставы завели производства в отношении еще 287 нетрезвых водителей.

Судебные приставы Кировского района Петербурга оштрафовали 20-летнего местного жителя за нетрезвое вождение. Как рассказали в пресс-службе УФССП 2 февраля, мировой суд признал молодого человека виновным в управлении машиной в пьяном виде, назначил административный штраф в 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года.

Отмечается, что должника уведомили о возбуждении исполнительного производства в его отношении, но автомобилист не торопился выплачивать задолженность. Приставы запретили регистрационные действия в отношении автомобиля должника, и молодой человек сразу же выплатил задолженность.

В пресс-службе УФССП добавили, что в 2020 году 287 жителей Кировского района стали фигурантами аналогичных исполнительных производств. С автомобилистов взыскали в общей сложности 2,8 млн рублей.

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Фото: Piter.TV