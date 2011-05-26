Пьяного пассажира сняли с рейса Калининград-Петербург у стойки регистрации

Жителя Калининграда не пустили на самолёт в Петербург из-за сильного опьянения.

В аэропорту "Храброво" в Калининграде сотрудники транспортной полиции пресекли попытку нетрезвого пассажира попасть на рейс, следовавший в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошёл на стойке регистрации рейса "Калининград — Санкт-Петербург". Представитель авиакомпании обратился к правоохранителям после того, как один из пассажиров проявил явные признаки алкогольного опьянения. Транспортными полицейскими установлено, что 40-летний житель Калининграда был отстранён от посадки на рейс. У него наблюдалась шаткая походка, резкий запах алкоголя изо рта, невнятная речь и неопрятный внешний вид, сообщили в ведомстве.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции Западного ЛУ МВД России на транспорте. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Пассажиру грозит административный арест сроком до 15 суток.

Ранее женщина похитила ребенка у бывшего мужа во время драки в Пулково.

Фото: Piter.TV