Пьяный мужчина прострелил себе стопу в Кировске

Он хвастался оружием перед гостем.

В воскресенье, 4 августа в доме №4 на улице Пушкина в Кировском районе Ленобласти пьяный 40-летний мужчина случайно подстрелил себя из обреза гладкоствольного ружья. Его доставили в Шлиссельбургскую больницу с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что пострадавший начал хвастаться оружием перед своим 32-летним гостем. Обрез выпал у него из рук, упал на пол и прострелил мужчине стопу. Скорую помощь вызвали в 19:50. Вместе с врачами прибыли полицейские, которые начали проверку происшествия.

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Фото: Pixabay