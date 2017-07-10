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Пьяный мужчина прострелил себе стопу в Кировске
Сегодня, 11:28
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Cherepanov

Пьяный мужчина прострелил себе стопу в Кировске

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Он хвастался оружием перед гостем.

В воскресенье, 4 августа в доме №4 на улице Пушкина в Кировском районе Ленобласти пьяный 40-летний мужчина случайно подстрелил себя из обреза гладкоствольного ружья. Его доставили в Шлиссельбургскую больницу с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что пострадавший начал хвастаться оружием перед своим 32-летним гостем. Обрез выпал у него из рук, упал на пол и прострелил мужчине стопу. Скорую помощь вызвали в 19:50. Вместе с врачами прибыли полицейские, которые начали проверку происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трое молодых петербуржцев пропали на Эльбрусе.

Фото: Pixabay

Теги: кировский район ленобласти, мужчина прострелил себе стопу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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