Трое молодых петербуржцев пропали на Эльбрусе

В последний раз они выходили на связь 2 августа.

В воскресенье, 4 августа в полицию Курортного района поступили сведения о пропавших на Эльбрусе петербуржцах. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

К правоохранителям обратилась 41-летняя мать одного из туристов. Она рассказала, что 28 июля ее 21-летний сын вместе со своей девушкой и другом улетели в Минеральные воды, чтобы покорить Эльбрус. В последний раз они выходили на связь 2 августа. Тогда они отправили сообщение о том, что идут намеченным маршрутом и все хорошо. Свое восхождение группа не регистрировала, а других средств связи у молодых людей нет.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы. Он расположен на 5642 метрах над уровнем моря.

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