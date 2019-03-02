Пьяный за рулем электросамоката петербуржец получил 10 суток ареста

Житель Петербурга арестован за отказ от медосвидетельствования после езды на самокате.

В Санкт-Петербурге мировой суд арестовал мужчину на 10 суток за управление мощным электросамокатом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом 9 сентября сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 31 августа на проспекте Юрия Гагарина. Житель Петербурга Леонид Соснин управлял электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro Max мощностью 1600 Вт. Его остановили сотрудники полиции, которые заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения. Соснин отказался пройти медицинское освидетельствование. В суде он признал вину и пояснил, что не знал о необходимости водительских прав для такого транспортного средства.

Мировой судья судебного участка № 206 назначил наказание по статье КоАП РФ "Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Мужчина получил арест сроком на 10 суток.

Фото: Pexels