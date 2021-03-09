Мужчину задержали сотрудники полиции.

Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада, а после некоторое время ездил по его территории.

Сотрудники полиции установили, что нарушителем оказался 33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения. цитата из сообщения ГИБДД Владивостока

Мужчину задержали сотрудники полиции. Он оказал сопротивление. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Видео: Instagram / dps_vl