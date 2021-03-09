Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада, а после некоторое время ездил по его территории.
Сотрудники полиции установили, что нарушителем оказался 33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения.
цитата из сообщения ГИБДД Владивостока
Мужчину задержали сотрудники полиции. Он оказал сопротивление. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее мы писали, что водитель Maybach может лишиться прав за подложные госномера и "мигалку".
Видео: Instagram / dps_vl
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все