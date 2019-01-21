Водитель Maybach может лишиться прав за подложные госномера и "мигалку"

Владелец у иномарки другой, он сдал машину в аренду для съемки ролика.

Начальник районного отдела ГИБДД в Пушкине обратил внимание на подозрительный @Maybach". На крыше иномарки был установлен проблесковый маячок, а вместо государственных регистрационных номеров — фальшивые пластины с номерами "В666ОР". Полиция разбиралась в ситуации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

При осмотре иномарки оказалось, что фальшивые номера были прикреплены поверх действующих. Водителем иномарки был 52-летний Константин, однако машина принадлежит индивидуальному предпринимателю Александру. Он сдал авто в аренду для съемки видеоролика.

По словам шофера, его наняли на работу 3 дня назад. В отношении него составили сразу несколько административных протоколов: за нарушения требований установки госзнаков и незаконное использование спецсигналов. Подложные номера и "мигалку" изъяли. Материалы дела передадут в суд.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО